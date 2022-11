Tennis, WTA-Finals: Französin setzt sich die Krone auf! Garcia siegt im Endspiel gegen Sabalenka und holt den Titel

Die Französin triumphierte im Endspiel der WTA-Finals in Fort Worth/Texas mit 7:6 (7:4) und 6:4 gegen Aryna Sabalenka (Belarus) und tritt damit die Nachfolge von Garbine Muguruza an, die im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Zweite Französin, die triumphiert

„Heute war es ein unglaubliches Finale, so viel Intensität bei jedem einzelnen Punkt“, sagte Garcia.

Die diesjährige Halbfinalistin in Wimbledon und bei den US Open kassierte ein Preisgeld von umgerechnet 1,57 Millionen Euro, in der Weltrangliste klettert sie erstmals auf den vierten Platz.