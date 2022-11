Premier League: Liverpool ignoriert Klub-Legende Michael Owen

Der Champions-League-Finalist aus der vergangenen Saison hat zu Ehren seiner größten Stürmer-Legenden ein Wandgemälde anfertigen lassen. Das Kunstwerk, welches sich am Stadion an der Anfield Road befindet, bildet berühmte Gesichter einiger LFC-Legenden ab, unter anderem Luis Suárez, Fernando Torres oder auch Mo Salah sind zu betrachten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Michael Owen allerdings fehlt im Kunstwerk. Der Engländer gewann 2001 in seiner Liverpool-Zeit den Ballon d‘Or und erzielte in 297 Einsätzen 158 Tore. 2004 verließ der mittlerweile 42-Jährige die Reds und wechselte zu Real Madrid, ehe er sich nach einem Jahr in Spanien und vier Jahren bei Newcastle United Liverpool-Erzfeind Manchester United anschloss.