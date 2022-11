Bundesliga: BVB will diesen Eintracht-Star! Daichi Kamada im Dortmund-Visier

Borussia Dortmund steckt mitten in den Transferplanungen - dabei steht ein Spieler eines WM-Gegners von Deutschland ganz oben auf der Liste.

Zwölf Tore und drei Assists hat Daichi Kamada in den bisherigen 20 Pflichtspielen in dieser Saison für die Eintracht erzielt. Mit seinem abgezockten Elfmeter-Treffer in Lissabon brachte er die Frankfurter erstmals überhaupt ins Achtelfinale der Champions League.