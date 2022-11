La Liga: Real Madrid blamiert sich und verliert Tabellenführung an Barca

Bitterer Tag für Real Madrid: Nach Lospech in der Champions League muss der spanische Meister auch noch die Tabellenführung an Barca abgeben.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti blamierte sich bei Mittelfeldteam Rayo Vallecano und konnte damit nicht wieder an Erzrivale FC Barcelona vorbeiziehen, der am Samstag dank eines 2:0-Siegs gegen UD Alméria auf Platz eins der Tabelle gesprungen war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Kroos, Rüdiger und Benzema fehlen Real

Ohne Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Karim Benzema unterlag Real 2:3 (2:2). Es war die erste Niederlage in der Meisterschaft in der laufenden Saison. Die Madrilenen liegen nun zwei Punkte hinter Barca.

Santi Comesana brachte Rayo Vallecano bereits in der 5. Minute in Führung. Luka Modric (37. per Elfmeter) und Eder Militao (41.) drehten die Partie, ehe Alvaro Garcia (44.) für die Gastgeber ausglich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)