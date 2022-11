Serena Williams, Osaka, Raducanu und Swiatek - so viel Geld verdienen die Tennis-Stars

Sieben Tennis-Spielerinnen stehen in der Top 10 der bestverdienenden Frauen im Profisport. Vor allem die Sponsorengelder machen den Hauptverdienst aus. Ein Name, der auf der Liste weit oben steht, sorgt für Überraschung.

Bei einem Blick auf die Top 10 der am besten verdienenden Damen im Profisport fällt auf, dass Tennis mehr als nur dominiert. Sieben Tennis-Spielerinnen stehen in der Liste - und manchen wird vor allem ein Name überraschen: Emma Raducanu.

Überraschungssieg bei den US-Open

In einer von Verletzungen geplagten Saison kam das britische Ausnahmetalent nicht über einen negativen Rekord hinaus (17:19), was sie auch in der Weltrangliste der Damen weit nach unten katapultierte - zurzeit rangiert sie auf dem 76. Platz weit weg von der Spitze und sucht derzeit ihren fünften Trainer in 16 Monaten.