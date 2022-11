Champions League: Lothar Matthäus erklärt, warum Bayern gegen PSG weiterkommt

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. Lothar Matthäus glaubt an ein Weiterkommen der Bayern - aus einem bestimmten Grund.

Bayern-Legende und TV-Experte Lothar Matthäus sieht seinen Ex-Verein gegenüber PSG im Vorteil. Er glaubt an ein Weiterkommen der Bayern: „Bayern kommt weiter, weil sie als Mannschaft kompakter und disziplinierter auftreten“, erklärte er in der Bild .

Das Super-Team um Lionel Messi und Co. verfüge nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 zwar über große individuelle Klasse, könne sich aber auch selbst im Weg stehen: „Von den Namen her hat Paris eine große Mannschaft, tolle Stars und herausragende Individualisten, die mir aber zu oft ihr Ego in den Vordergrund stellen. Deswegen macht Bayern zuhause das Viertelfinale klar.“