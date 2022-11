1. FC Köln ist einfach platt, WM-Pause kommt gelegen - Kolumne von Tobias Holtkamp

Köln ist kaputt. Nicht stehend k.o., aber einfach platt

Von den letzten fünf Bundesliga-Spielen gewannen die Kölner nur noch eines (3:2 gegen Augsburg). Gleich zweimal gab‘s fünf Gegentore, in Mainz (0:5) und Mönchengladbach (2:5). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) Dazu kamen sechs Spiele in der Conference League, ohne Erfolg. Der FC schied nach der Gruppenphase aus.

WM als Rettungsanker für Baumgarts Truppe

Das Rheinderby gegen Leverkusen (Mittwoch, 18.30 Uhr im LIVETICKER) wird das 23. Pflichtspiel der Saison - die ja noch gar nicht so alt ist. Es ist Anfang November, da geht die Party eigentlich erst richtig los. Außer in diesem Jahr, wegen der WM.

Das Turnier in Katar, das mitten im November in den Fußball-Kalender rauscht, ist der große Rettungsanker für Baumgart und seine Kölner. Keine andere Mannschaft, so hat es den Anschein, hat die ungewöhnlich frühe und echt lange Winterpause so nötig wie der mittlerweile auf Platz 12 abgerutschte FC. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)