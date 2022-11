WWE-Riese entfacht heftigen Kollegenzorn nach Gigantenduell

Der frisch zurückgekehrte Braun Strowman provoziert nach seinem Gigantenduell in Saudi-Arabien mit provokanten Ansagen - und bekommt heftiges Echo, auch von WWE-Kollegen.

Ein heftiger Anflug von verächtlichem Größenwahn? Oder ein Witz, der bei vielen in den falschen Hals geraten ist?

Braun Strowman verspottet „Flip-Flopper“

Strowmans Aussagen richteten sich gegen die von manchen Puristen als „Spot Monkeys“ (frei übersetzt: Zirkusäffchen) verschrienen Wrestler, die Fans mit akrobatischen Aktionen begeistern. Der Gag mit den „47 Sternen“ spielt auf die berühmte Sterne-Skala für Matchqualität von Kritiker-Papst Dave Meltzer an - die Aufforderung „Räumt eure Lebensmittel ein“ auf den in Amerika weit verbreiteten Niederiglohnjob des „Grocery Baggers“, der Supermarkt-Kunden das Verpacken und Zum-Auto-Bringen ihrer Waren abnimmt.

Auch WWE-Kollegen feuern zurück

Nicht zuletzt wegen dieser Bezugnahme wurde Strowmans Post als despektierlich an, auch von Wrestlerkollegen.

Noch deutlicher wurde Mustafa Ali: „Kannst du mir beibringen, wie man gefeuert wird?“, schrieb der ebenfalls als Flugkünstler bekannte Ali - und spielte damit sowohl auf Strowmans Entlassung im Vorjahr an, als auch auf seinen eigenen, abgelehnten Entlassungswunsch zu Beginn des Jahres .

Strowman reagierte darauf mit einer weiteren Stichelei: „Arbeitest du jetzt nicht im Catering?“ Alis Konter: „War definitiv in der Küche und hab dich gekocht.“

Strowman kassiert Sport für eigene Flop-Liga

Auch diverse Wrestler anderer Ligen schossen gegen Strowman zurück, mehrere thematisierten dabei dessen eigenen Mangel an Erfolg in der von ihm belächelten Independent-Szene zwischen den beiden WWE-Engagements - allen voran das gefloppte, von Strowman mitgegründete Liga-Projekt CYN (Control Your Narrative).