CL-Auslosung kurios! Darum wurde das Bayern-Los gar nicht gezogen

Bayern-Gegner PSG steht frühzeitig fest

Als in der vierten Paarung auch noch der letzte potenzielle Bayern-Gegner Milan den Tottenham Hotspur zugelost wurde, herrschte für die Münchner bereits Gewissheit: Schon im Achtelfinale kommt es zum Duell mit Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar und Co.! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Bayern-Loskugel wird nicht gezogen

Das Hinspiel zwischen französischem und deutschen Meister steigt am Dienstag, 14. Februar in Paris. Am Mittwoch, 8. März treffen sich die beiden Teams zum Rückspiel in der Allianz Arena.