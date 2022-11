WM 2022: England-Star Ivan Toney unter Wettverdacht

Wie die Sun berichtet, führt der englische Verband FA Ermittlungen gegen Premier-League-Durchstarter Ivan Toney. Der Stürmer des FC Brentford, der aktuell mit acht Treffern in 13 Partien auf Rang vier der Torschützenliste rangiert, steht unter Verdacht, Sportwetten abgeschlossen zu haben, was Profis untersagt ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der 26-Jährige wechselte 2020 zum Londoner Klub und hat sich in dieser Saison zu einem absoluten Torjäger entwickelt.

Lediglich Harry Kane erzielte unter allen englischen Profis mehr Tore - weshalb Toney als Kandidat für die WM in Katar gehandelt wird. Der Neu-Nationalspieler wurde in der letzten Länderspiel-Periode zum ersten Mal von England-Coach Gareth Southgate für die Three Lions nominiert, kam allerdings nicht zum Zug.