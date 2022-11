Neymar trägt Brasiliens WM-Hoffnung auf "Stern sechs"

Angeführt von Neymar und Alt-Star Dani Alves, aber ohne einen Bundesliga-Legionär will Brasilien in Katar den sechsten Stern holen.

Angeführt vom seit Wochen glänzend aufgelegten Superstar Neymar, aber wie schon in Russland vor vier Jahren ohne eine einzige Kraft aus der Fußball-Bundesliga will Rekord-Champion Brasilien in Katar nach seinem sechsten WM-Stern greifen. Nationaltrainer Tite mischte im 26er-Kader gestandene Namen wie Daniel Alves und Thiago Silva mit neuen Hoffnungsträgern wie den Stürmern Vini Jr. und Rodrygo von Champions-League-Sieger Real Madrid.