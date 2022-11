Golf: 19 Jahre altes Wunderkind Atthaya Thitikul verblüfft die Golf-Welt

Anzeige

Wunderkind verblüfft die Golf-Welt

Donald Trump: LIV Golf "ist großartig"

Felix Kunkel

Atthaya Thitikul ist erst 19 Jahre alt, aber bereits die beste Golferin der Welt. Dabei fand die Senkrechtstarterin über einen kuriosen Weg zum Sport, der sie nun so bekannt macht.

Erst seit 2020 ist Atthaya Thitikul Golf-Profi - doch das hindert die 19 Jahre alte Thailänderin nicht daran, die Golfwelt auf den Kopf zu stellen.

Denn am 31. Oktober hat Thitikul die Spitze der Weltrangliste der Frauen übernommen. Besonders bemerkenswert: Der Teenagerin ist dieses Kunststück noch während ihres ersten Jahres auf der LPGA-Tour, der besten Liga der Welt, gelungen.

„Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel“, erklärte Thitikul über ihren außergewöhnlichen Erfolg. Sie ist erst die zweite Teenagerin, die je die Weltrangliste angeführt hat.

Vor ihr war das nur der Neuseeländerin Lydia Ko gelungen, die 2015 sogar erst 17 Jahre alt gewesen war. Zum Vergleich: Bei den Männern war Superstar Tiger Woods mit 21 Jahren die jüngste Nummer eins der Welt.

Golf-Shootingstar Thitikul bleibt trotz Erfolg bescheiden

Thitikuls aktuelles Kunststück ist umso beeindruckender, da sie eigentlich „erst“ zwei Turniere auf der LPGA-Stufe gewonnen hat. Doch sie überzeugt vor allem durch konstant gute Resultate und beendete stolze zwölf Turniere in diesem Jahr unter den besten Zehn - darunter drei Major-Turniere.

Dennoch mangelt es dem viel gepriesenen Wunderkind nicht an Bodenhaftung. „Es ist etwas ganz Besonderes, an die Spitze zu kommen, aber es ist viel schwieriger, sie zu halten“, stellte das Talent klar. Sie müsse „noch viel von all den Legenden und aktuellen Spielerinnen lernen“.

Die außergewöhnliche Karriere von Thitikul begann, als sie 2017 im Alter von nur 14 Jahren die Ladies European Thailand Championship gewann und damit übergreifend (Männer und Frauen) zur bislang jüngsten Siegerin im Profi-Golf wurde.

Atthaya Thitikul gewann bereits mit 14 Jahren ihr erstes Profi-Turnier

Noch verrückter als diese Bestmarke ist nur die Geschichte, wie Thitikul überhaupt zum Golfsport kam. Denn keiner in ihrer Familie hatte zuvor jemals Golf gespielt.

Thitikul entscheidet sich für Golf statt Tennis

Da sie allerdings als Kind oft erkältet gewesen war, riet ihr ein Arzt mehr Zeit mit Aktivitäten im Freien zu verbringen. Thitikul sollte demnach Sport treiben, genauer gesagt Golf oder Tennis.

„Ich sah mir Golf im Fernsehen an und zog es dem Tennis vor. Beim Tennis muss man zu viel rennen“, erklärte Thitikul ihre Entscheidung in einem Gastbeitrag für das Magazin Golf Digest.

Im Alter von 10 Jahren hatte sie das Golf nach eigenen Aussagen bereits voll in den Bann gezogen. Ihr Vater fuhr sie in einer einstündigen Autofahrt stets zum Training.

Drei Jahre später wurde Thitikul in die thailändische Nationalmannschaft berufen und durfte in Asien, den USA und Europa spielen. Parallel dazu ging sie auf eine normale Schule in ihrer Heimatstadt Ratchaburi und wohnte bei ihren Eltern.

Nach Rekordsieg bleibt Thitikul zunächst Amateurin

Als die Ladies European Tour (LET) nach Thailand kam, gelang ihr schließlich der Rekordsieg. Doch Thitikul widerstand im direkten Anschluss der Versuchung, Profi zu werden. Stattdessen blieb sie Amateurin, reiste umher, spielte weitere Turniere und wurde drei Jahre später Profi.

Das Warten sollte sich auszahlen: 2021 siegte Thitikul viermal auf der LET-Tour und erhielt die Auszeichnungen als Spielerin und Rookie der Saison. Dann besuchte Thitikul die LPGA Tour Q School und erwarb ihre Karte für die beste Liga der Welt.

„Als ich meine Karte bekam, war ich erleichtert. Als das vorbei war, war ich so glücklich und stolz auf mich. Ich dachte nur, was für ein großes Jahr des Lernens das werden würde“, blickte Thitikul auf diesen Moment zurück.

Thitikul macht ihr Heimatland stolz

Doch das „Jahr des Lernens“ entwickelte sich mehr und mehr zum Jahr des kometenhaften Aufstieges. Das bestätigte spätestens ihr erster Rang in der Weltrangliste.

„In Thailand kennen mich jetzt mehr Leute“, sagte Thitikul bereits im August. „Ich bin keine Berühmtheit, aber ich weiß, dass das, was ich tue, mein Land stolz macht und mehr Menschen für den Golfsport interessiert.“

Vor allem kann sie dank des sportlichen Aufstiegs ihrer Familie, die sie von Anfang an gefördert habe, etwas zurückgeben. „Ich konnte mein Ziel, meine Familie zu unterstützen, erreichen. Wir leben jetzt alle in Bangkok, aber ich plane, ein Haus in Las Vegas zu kaufen, damit ich während der Saison eine Bleibe habe“, verriet Thitikul.