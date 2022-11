WM in Gefahr? BVB-Star Marco Reus erleidet bitteren Rückschlag

„Das Risiko war uns zu groß“, sagte BVB-Caoch Edin Terzic am Montag. Demnach sei ein Einsatz am Dienstag beim VfL Wolfsburg ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) ungewiss.

Der Dortmunder Trainer erklärte am Montag zudem: „Es sah heute nicht ganz so schlimm aus. Jetzt müssen wir mal sehen, ob er das Abschlusstraining mitmachen kann.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bereits sein erster Comeback-Versuch vor drei Wochen bei Union Berlin ging in die Hose. Und die WM in Katar rückt immer näher. Seine Teilnahme am Turnier ist womöglich in Gefahr.