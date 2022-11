Nach Syndesmosebandriss: Werner erfolgreich operiert

Timo Werner ist nach seiner Verletzung am Montag erfolgreich operiert worden.

Dies teilten die Sachsen mit. Der 26-Jährige hatte sich am vergangenen Dienstag beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen Schachtar Donezk einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) aus.