Anzeige

CSGO: IEM Rio - Topfavorit raus! Deutsche Teams solide CSGO: IEM Rio - Topfavorit raus!

Aus der Traum vom Intel Grand Slam für den FaZe Clan! © ESL

Robin Ahlert

16 Teams haben es ursprünglich in die Legends-Stage des IEM Rio Majors geschafft, die ersten sind auch schon wieder ausgeschieden. Unter anderem einer DER Topfavoriten auf den Titel. Für die deutschen Teams läuft es bisher solide.

Sensation bei der IEM Rio!

Nachdem man in diesem Jahr die IEM Katowice, die ESL Pro League, das PGL Major in Antwerpen und die IEM Cologne gewinnen konnte, ist der FaZe Clan absolut überraschend sang und klanglos mit 0:3 in der Legends Stage der brasilianischen Major-Ausgabe ausgeschieden. Damit ist nicht nur der Traum vom großen Intel Grand Slam dahin, sondern Finn „karrigan“ Andersen und sein Team sind die ersten Major-Gewinner, die sich auf diese Art und Weise frühzeitig aus dem folgenden großen Turnier verabschieden.

Anzeige

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

IEM Rio: FaZe scheitert früh - BIG & MOUZ mit Matchpoint

In einem knappen ersten Spiel verlor das momentan noch auf dem ersten Platz der HLTV-Weltrangliste stehende Star-Roster knapp mit 14:16 gegen Cloud9. Danach nahm das Unglück aus Sicht von FaZe seinen Lauf. Gegen die auf Platz 2 gerankten Mannen von Team Vitality setzte es eine herbe 6:16-Niederlage. Auch im Entscheidungsspiel gegen die Bad News Eagles, welches aufgrund der Regularien als Best-of-Three-Serie ausgetragen wurde, stand man direkt nach dem ersten Spiel, welches mit 16:19 in Overtime verloren ging, stark unter Druck.

Zwar konnte FaZe das zweite Spiel auf Nuke mit 16:8 souverän für sich entscheiden und die Serie kurzzeitig ausgleichen, doch als es im entscheidenden dritten Spiel am Ende nach erneuter Overtime 22:20 für den Außenseiter stand, war die Sensation perfekt.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Anders als der FaZe Clan sind die deutschen Teams weitestgehend auf Playoff-Kurs. Sowohl MOUZ als auch BIG konnten bisher zwei der benötigten drei Siege einfahren.

Bis auf ihre Niederlage im innerdeutschen Duell gegen BIG wusste MOUZ mit Erfolgen gegen Team Liquid (2:16) und in der Overtime gegen Team Vitality (19:17) durchaus zu überzeugen. Im kommenden Spiel gegen die Outsiders haben Jon „JDC“ de Castro und Co nun die erste Chance den Einzug in die Champions Stage klarzumachen.

Ähnlich verhält es sich bei BIG. Auch die Berliner stehen momentan mit 2:1 Siegen da. Dabei konnten sie beide deutschen Duelle sowohl gegen Sprout als auch gegen MOUZ für sich entscheiden, bevor es gegen FURIA im ersten Matchballspiel um die Playoffs eine deutliche 2:0-Niederlage setzte. Im nächsten Entscheidungsspiel gegen Fnatic will es das Team um Ingame-Leader Johannes „tabseN“ Wodarz jetzt besser machen.

Anzeige

Für Sprout, den dritten deutschen Vertreter, wird es ungleich schwerer als für die anderen beiden Teams. Anders als bei MOUZ und BIG haben die Sprossen keine Chance mehr auf ein Weiterkommen, wenn sie ihre nächste Partie verlieren. Durch Niederlagen gegen Team Liquid und BIG steht man in der nächsten Partie gegen Team Secret schon mit dem Rücken zur Wand.