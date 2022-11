Noch mehr PS für das SPORT1 Programm: Das neue Motor-Format „Deals 4 Wheels – Schlitten. Schrauben. Scheine machen“ ab sofort am Mittwochabend ab 22:30 Uhr

Ismaning, 7. November 2022 – SPORT1 drückt weiter aufs Gaspedal: Nach „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“, „Car Maniac“ und „Eastside Motors – Kaufrausch in Dresden“ geht am 9. November mit „Deals 4 Wheels – Schlitten. Schrauben. Scheine machen“ bereits das vierte neue Motor-Format in diesem Jahr on air. In der Dokutainment-Sendung bringt das Kfz-Meister-Duo Ramona Hübner und Yunus Ugrak mit jeder Menge Know-how scheinbar hoffnungslose Fälle zurück auf die Straße, um am Ende den perfekten Deal zu machen. Die erste von zehn einstündigen Folgen ist auf dem Regel-Sendeplatz am kommenden Mittwochabend ab 22:30 Uhr zu sehen, darüber hinaus stehen am darauffolgenden Freitag ab 21:15 Uhr und am Dienstag, 22. November, ab 23:00 Uhr Wiederholungen auf dem Programm. Außerdem sind die Folgen am Sendetag in der Mediathek auf SPORT1.de und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal „SPORT1 Motor“ abrufbar.