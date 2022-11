Anzeige

Ex-Bundesliga-Profi Diego hört auf: "Hat sich gelohnt an Träume zu glauben" Diego verkündet Karriereende

Unvergessen! Diegos 62-Meter-Geniestreich gegen Aachen

Ex-Bundesliga-Profi beendet im Alter von 37 Jahren seine Karriere. Am Ende der Saison hängt der Brasilianer seine Fußballschuhe an den Nagel.

In einem emotionalen „Brief an Diego von 1997″ ließ er auf Instagram seine Fußballerkarriere ein Stück weit Revue passieren.

„Es hat sich gelohnt, an Träume zu glauben und sie unermüdlich zu verfolgen“, schrieb Diego, der neben Deutschland auch in Portugal, Italien, Spanien, der Türkei und zuletzt in seiner Heimat Brasilien spielte.

Jetzt sei es an der Zeit, „ein neues Kapitel zu beginnen und neue Herausforderungen zu suchen“, erklärte der zweifache Copa-América-Sieger.

Größte Erfolge mit Atlético Madrid

Bei seinem aktuellen Verein Flamengo wird er die laufende Meisterschaftsrunde in der Série A noch zu Ende spielen, ehe er sich voll und ganz als aktiver Spieler verabschiedet.

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die irgendwie Teil dieser langen und bezaubernden Reise waren“, zeigte sich Diego dankbar an seine Fans und Wegbegleiter.

Diego war zwischen 2006 und 2009 an der Weser (130 Einsätze) und zwischen 2010 und 2014 in Wolfsburg (90 Einsätze) aktiv und zählt vor allem in Bremen als einer der besten Zehner der Vereinsgeschichte.

Seine größten Erfolge feierte er jedoch mit Atlético Madrid, wo er 2012 den Gewinn der Europa League und 2014 die spanische Meisterschaft feiern konnte.

