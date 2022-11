Frauen-BL: Studie macht Hoffnung auf rasantes Wachstum

Frankfurt am Main (SID) - Eine Studie macht große Hoffnung auf eine extrem positive Entwicklung der Frauen-Bundesliga. „Die Ergebnisse bieten sehr gute Argumente für Stakeholder. Wir sind sehr zuversichtlich, dass in Zukunft mehr investiert wird. Es gibt wirtschaftliche Potenziale“, sagte Doris Fitschen, DFB-Gesamtkoordinatorin für Frauen im Fußball: „Wir sind auf einem guten Weg und die Chancen stehen besser denn je.

Demnach sollen bis zur Saison 2031/32 die Erlöse der Liga von 17,7 Millionen Euro je nach Szenario auf 70 (Base Case) bis 130 Millionen Euro (High Case) steigen. Parallel dazu wird ein Wachstum des Zuschauerschnitts von 841 in der vergangenen Saison auf 5000 bis 7000 prognostiziert. Die Beteiligung der DFL-Klubs in der Frauen-Bundesliga soll sich enorm vergrößern, zudem sollen die Sponsoring-Einnahmen, die TV-Reichweite und die Zahl der Follower bei Social Media in die Höhe schießen.