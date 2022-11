FC Liverpool steht zum Verkauf! Neue Eigentümer für Klopp-Klub?

„Die FSG hat häufig Interessensbekundungen Dritter erhalten, die Anteilseigner in Liverpool werden wollten. Die FSG hat schon zuvor gesagt, dass wir unter den richtigen Bedingungen neue Anteilseigner in Betracht ziehen würden, sollte es im besten Interesse von Liverpool als Verein sein“, heißt es in einer Stellungnahme, aus der The Athletic zitiert.