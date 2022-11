Argentinien: Supercup Boca Juniors vs. Racing Club eskaliert! Schiri zeigt zehnmal Rot

Das Supercup-Finale in Argentinien sorgt für Schlagzeilen der besonderen Art. In einem hitzigen Spiel brachte der Siegtreffer das Fass zum Überlaufen.

Im Finale um die Trofeo de Campeones, eine Art Supercup, trifft der Meister auf den Pokalsieger. Da sich Boca in der vergangenen Saison beide Titel sichern konnte, rückte Racing Club als Zweitplatzierter in der Liga nach.

Durch Torjubel eskaliert die Lage

Danach stellten sich alle aufs Elfmeterschießen ein. Die Juniors kämpften leidenschaftlich in Unterzahl, jedoch reichte der Kampf nicht aus. Carlos Alcaraz brachte in der 118. Minute Racing mit seinem Treffer zum 2:1 in Führung und es folgte ein ausgiebiger Jubel. Der 19-Jährige riss sein Trikot vom Körper und jubelte lautstark vor der Boca-Juniors-Fankurve, was seinen Kontrahenten jedoch gar nicht gefiel.