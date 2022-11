FC Bayern: Das sagt Trainer Nagelsmann zum Hammerlos in der Champions League - PK zum Nachlesen

Am 14. Spieltag trifft der FC Bayern am Dienstagabend ( ab 20.30 Uhr im Liveticker ) auf Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen.

Der Nord-Süd-Kracher findet zum 111. Mal im deutschen Oberhaus statt. Keine andere Partie gab es in der Bundesliga so oft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Trotzdem warnt FCB-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor Werder, gibt ein Personal-Update zu Matthijs de Ligt, Thomas Müller und Co. sowie äußert sich zu Bayerns Achtelfinal-Gegner Paris Saint-Germain in der Champions League. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

+++ Die PK ist beendet +++

+++ Nagelsmann über Ruhe und WM-Pause +++

+++ Nagelsmann über Füllkrug ++

+++ Nagelsmann über Tabellenführung und Werder +++

+++ Nagelsmann über Müllers Einsatzchancen und Risiko +++

„Bei Thomas ist es so, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Wir könnten ihn frühestens am Freitag testen fürs Spiel auf Schalke. Und das ist mir eigentlich zu knapp. Ich würde ihm lieber die Ruhe noch geben vor dem WM, dass er ausheilen kann. Das ist mir alles zu viel Risiko. Zu wenig Sinnhaftigkeit. Wir haben gestern gemeinsam besprochen, dass wir in der Offensive genügend Auswahl haben. Das ist nun kein Spiel, wo er über den Schmerz drübergehen muss. Oder wo wir ins Risiko gehen müssen. Deswegen werde ich ihn auch gegen Schalke nicht mitnehmen, damit er Erholung bekommt und frisch sein kann für die WM. Die Chance einer Verletzung ist schon da, wenn er zu früh anfängt mit der Belastung. Wir wollen und müssen das nicht riskieren und es ist auch in seinem Sinne.“