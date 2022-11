WM 2022: Letzte WM? Neuer lässt aufhorchen

WM für Neuer nicht in Gefahr: "Hat alles gut funktioniert"

Manuel Neuer spricht über seine Zukunft in der Nationalmannschaft. Der Bayern-Keeper lässt dabei Raum für Spekulationen.

Er gehe zwar „davon, dass es die letzte WM für mich sein wird“, sagte der Kapitän der Nationalmannschaft zwei Wochen vor dem deutschen Auftaktspiel gegen Japan (23. November) in Sports Illustrated . Man wisse aber nie, „es muss nicht unbedingt so sein“, ergänzte Neuer vielsagend.

Der Keeper von Bayern München hat bisher 113 Länderspiele bestritten. Die WM in Katar wird sein siebtes großes Turnier sein - mit höchsten Zielen: „Ich habe keine Angst davor, auszusprechen, dass wir Weltmeister werden wollen. Dass das viele Nationen wollen, ist uns klar. Vieles spielt eine Rolle, wir brauchen das richtige Momentum.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Neuer: „Jeder sollte seine Meinung äußern dürfen“

Zu klaren Meinungsäußerungen animiert Neuer auch seine Kollegen in Bezug auf die umstrittene WM in Katar. „Das Wichtigste ist, dass wir uns als meinungsstarke Spieler vor Ort in einem Interview nicht verstecken oder Angst haben. Jeder sollte seine Meinung äußern“, forderte der Bayern-Star. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)