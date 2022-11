Musiala-Ansage! Bayern-Juwel träumt schon lange vom Ballon d'Or

Dennoch steht die Karriere des gebürtigen Stuttgarters noch am Anfang. Im Interview mit dem kicker ließ Musiala tief blicken, verriet die Geheimnisse seiner steilen Entwicklung und nannte konkrete Ziele für die Zukunft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bezogen auf seine Leistung in der abgelaufenen Spielzeit gab sich der Offensivspieler zwar zufrieden, doch gestand sich selbst ein, dass es einige Dinge gebe, die noch verbessert werden könnten.

Neue Rolle ist entscheidend

„Es gibt Momente im Spiel, in denen ich nicht richtig drin bin oder ungezwungene Fehlpässe spiele. Daran möchte ich arbeiten“, sagte Musiala.

„Ich spiele jetzt offensiver als in der letzten Saison, in der ich oft als Sechser eingesetzt wurde und das erst lernen musste", erklärte er und fügte hinzu: „Jetzt habe ich meine Position gefunden, auf der ich mich richtig wohlfühle."

Vor allen Dingen die kontinuierliche Arbeit am Torabschluss zahlt sich seit Beginn dieser Saison aus. Acht Treffer und fünf Torvorlagen nach 12 Bundesligapartien sind Ligabestwert.

Torabschluss extrem verbessert

„Wir trainieren exakt die Abschlüsse, die ich auch im Spiel bekomme. Es geht um Wiederholungen, so oft wie möglich“, beschreibt der Youngster seine Trainingsmethoden. Die Umsetzung sei ein leichtes, denn „die Tore, die ich jetzt schieße, habe ich alle im Training so oder so ähnlich schon gemacht“.