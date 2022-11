Premier League: Conte "zuversichtlich" über Sons WM-Chancen

Tottenhams Trainer Antonio Conte glaubt an einen WM-Teilnahme von Südkoreas verletztem Topstar Heung-Min Son.

Südkorea startet am 24. November gegen Uruguay in Turnier. Für sein Heimatland erzielte der Stürmer in 104 Länderspielen 35 Tore und ist der wichtigste Offensivspieler des WM-Halbfinalisten von 2002.