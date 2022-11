NFL: Unfassbarer Rekord von Tom Brady! Tampa Bay besiegt Los Angeles Rams - Overtime-Krimi um Mahomes und Chiefs

Mit einem 15-Yard-Pass auf Runningback Leonard Fournette knackte Brady als erster Quarterback der NFL-Geschichte die 100.000 Passing Yards. Ein Rekord, der dem siebenmaligen Super-Bowl-Champion nicht wichtig zu sein scheint. „Es geht nur um den Sieg. Ich habe mich nie um Rekorde gekümmert“, betonte er. Damit gelang Brady die Generalprobe für das erste NFL-Spiel in Deutschland. Am kommenden Sonntag treten die Bucs gegen die Seattle Seahawks in der Münchner Allianz Arena an.