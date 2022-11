Bundesliga: FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20:30 Uhr)

Der FC Schalke 04 konnte in den letzten sieben Spielen nicht punkten. Mit dem 1. FSV Mainz 05 kommt am Mittwoch auch noch ein starker Gegner. S04 erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem SV Werder Bremen hervor. Zuletzt musste sich der FSV geschlagen geben, als man gegen den VfL Wolfsburg die vierte Saisonniederlage kassierte.