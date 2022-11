Champions League: Auslosung Achtelfinale mit FC Bayern, BVB, Eintracht & Leipzig LIVE im TV, Stream, Ticker

Die deutschen Klubs haben in der Champions League starke Leistungen gezeigt. Zur Belohnung stehen mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig vier Teams im Achtelfinale. SPORT1 liefert alle Infos zur Auslosung in der Königsklasse.

Am Montag richtet sich der Fokus der Fußballfans wieder einmal auf eine Stadt am Genfer See. In Nyon wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost.