Moukoko-Gerücht aus Spanien: Kommt Barcas Lewandowski-Nachfolger vom BVB?

Robert Lewandowski ist noch bis 2026 vertraglich an den FC Barcelona gebunden, aber schon jetzt wird über einen Nachfolger spekuliert. Ein aufstrebender BVB-Stürmer könnte ihn beerben.

Erst im Sommer ist Robert Lewandowski für 40 Millionen Euro vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt und weiß seitdem zu überzeugen. Der Pole führt unter anderem die Torschützenliste der La Liga mit 13 Treffern in 13 Spielen an.

Da Lewandowski jedoch schon 34 Jahre alt ist, denken die Katalanen laut der Zeitung Sport bereits an einen möglichen Nachfolger. Dabei sollen die Barca-Scouts vor allem auf einen Bundesliga-Spieler gestoßen sein, der trotz seines jungen Alters sehr vielversprechend ist. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Rede ist vom aufstrebenden Stürmertalent von Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko. Der 17-Jährige spielt bisher eine überzeugende Saison und wird sogar mit einem Platz in Hansi Flicks WM-Kader in Verbindung gebracht. Mit einem Doppelpack gegen Bochum steht er nach zwölf Spielen schon bei zehn Scorer-Punkten und stellte sogar einen Bundesliga-Rekord auf .

Top-Klubs jagen Moukoko

Bereits in den vergangenen Wochen gab es mehrere Gerüchte über einen Abgang im kommenden Sommer, da der Vertrag des Top-Talents nur noch bis zum Ende der laufenden Saison läuft, was ihn auch zu einem potenziellen Ziel für den FC Barcelona macht. Neben der Blaugrana sollen dem Bericht zufolge auch andere große Vereine wie Juventus Turin, Real Madrid oder der FC Liverpool am Angreifer interessiert sein.