Ligue 1: Bitterer Abend für Jérôme Boateng! Verletzung bei Lyon-Niederlage gegen Marseille

Nach Verurteilung: So geht es für Boateng weiter

Wenige Tage nach dem Urteil im Berufungsprozess muss Jérôme Boateng auch einen sportlichen Rückschlag hinnehmen. Der Abwehrspieler wird in der Ligue 1 angeschlagen ausgewechselt.

Bei der 0:1-Niederlage von Olympique Lyon gegen Olympique Marseille wurde der 34-Jährige in der 69. Minute ausgewechselt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Dabei waren Leistungsgründe nicht der Anlass für den vorzeitigen Feierabend. Vielmehr lag beim Weltmeister von 2014, der langsam vom Platz humpelte, offenbar eine Verletzung am Knie vor.

Blanc setzt auf Boateng

Erst am Mittwoch wurde Boateng vom Landgericht München in seinem Berufungsprozess wegen Körperverletzung eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 10.000 Euro verhängt, insgesamt also 1,2 Millionen Euro.