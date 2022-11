Fünf Touchdowns: Mixon kratzt an NFL-Rekordmarke

Footballprofi Joe Mixon hat in der NFL eine sensationelle Vorstellung hingelegt und an einer fast 100 Jahre alten Rekordmarke gekratzt.

Footballprofi Joe Mixon hat in der NFL eine sensationelle Vorstellung hingelegt und an einer fast 100 Jahre alten Rekordmarke gekratzt. Dem Running Back der Cincinnati Bengals gelangen gegen die Carolina Panthers (42:21) fünf Touchdowns, nur vier Spieler waren besser. Ernie Nevers (1929), Dub Jones (1951), Gale Sayers (1965) und Alvin Kamara (2020) schafften jeweils sechs. Für vier seiner fünf Touchdowns sorgte Mixon schon in der ersten Hälfte.