Anzeige

Tennis: Deutsches Traum-Duo Krawietz/Mies verkündet Trennung Tennis-Traumduo verkündet Trennung

Supermarkt, Klavier, Kochkurs: Deutsche Tennisprofis in der Pause

SPORT1

Das deutsche Tennis-Duo aus Kevin Krawietz und Andreas Mies trennt sich. Das verkündet Krawietz auf Instagram.

Das deutsche Tennis-Herrendoppel aus Kevin Krawietz und Andreas Mies hat sich getrennt.

Während Krawietz ab sofort mit Tim Pütz an den Start gehen wird, spielt Mies zukünftig mit John Peers.

Anzeige

Das verkündete Krawietz am Sonntagabend. „Danke ming jung, unsere Reise geht dieses Jahr zu Ende“, schrieb der 30-Jährige auf Instagram, der mit Mies seit 2017 zusammenspielt. „Schwer in Worte zu fassen, was alles passiert ist. Zweimal die French Open gewonnen. Hast du es schon realisiert?“

„Werde mich immer an viele Momente zurück erinnern“, fuhr der Coburger fort und zählte einige davon auf, „wie z. B. die Challenger Tour, unseren ersten Challenger Titel im Bademantel, unser erstes Grand Slam in Wimbledon, unseren ersten ATP Titel in NY, erstes Mal für Deutschland zu spielen, ATP Finals in der O2 Arena.“

Für die kommende Saison wünschte Krawietz seinem Ex-Partner alles Gute: „Viel Erfolg Bro in deiner nächsten Saison und ich hoffe auf nicht zu viele Begegnungen - wenn dann nur im Finale.“

Erfolg „überstieg unsere Vorstellungskraft“

Auch Mies meldete sich auf Instagram zu Wort. „Als kleine Jungs haben wir davon geträumt, den Matchball zu verwandeln und mal einen großen Pokal in die Höhe zu strecken“, schrieb er und teigte sich dankbar für die gemeinsamen Erfolge. „Dass es dieser von Roland Garros wird und das gleich zwei Mal hintereinander, überstieg unsere Vorstellungskraft.“

Der Tennis-Podcast „Cross Court“ bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

„Nach 4 unvergesslichen Jahren ist nun die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so Mies weiter, der die Zukunftspläne der beiden verriet: „Du hast dich dafür entschieden, mit Tim Pütz den Weg weiterzugehen. Ich werde im neuen Jahr in Australien mit John Peers an den Start gehen.“

Anzeige