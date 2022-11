Premier League: Ralph Hasenhüttl steht vor dem Aus bei Southampton

Ralph Hasenhüttl und der FC Southampton verlieren in der Premiere League gegen Newcastle United. Wird er noch vor der WM seinen Trainerplatz räumen müssen?

Nach 14 Spieltagen steht der FC Southampton mit gerade einmal drei Siegen und zwölf Punkten auf dem 18. Tabellenplatz in der Premiere League. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Vor heimischen Publikum unterlag das Team von Ralph Hasenhüttl am Sonntag Newcastle United mit 1:4. Dabei enttäuschten die Saints wieder einmal mehr. Romain Perraud gelang in der 89. Minute lediglich der Ehrentreffer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Mit Pfiffen schickten sie ihr Team vom Feld und forderten einmal mehr die Entlassung des Österreichers . Der Klub wird nun offenbar eine Entscheidung treffen. Wie das meist gut informierte Portal The Athletic und die Boulevardzeitung Sun berichten, haben sich die Bosse dazu entschieden, sich vom 55-Jährigen zu trennen.

Womöglich wird der 55-Jährige schon beim letzten Spiel vor der WM gegen Liverpool am nächsten Samstag nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Spätestens während der Turnierpause soll die Trennung aber vollzogen werden.

Kein Rauskommen aus dem Tabellenkeller

Hasenhüttl selbst sagt zu der momentan schwierigen Tabellensituation, dass „es das erste Mal zu diesem Zeitpunkt in der Saison ist, dass wir unter der Linie (Relegationsplatz, Anm. d. Red.) stehen, seit ich hier Trainer bin. Das zeigt uns definitiv, dass wir diese Saison noch nicht genug getan haben.“

Zu einer möglichen Entlassung ergänzt er: „Ich habe viele Entscheidungen getroffen, seit ich hier bin, aber diese muss ich nicht treffen.“ Der Österreicher gab laut The Athletic zu, im Moment keinen Ausweg aus der Flaute zu sehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Hasenhüttl, der nach seiner Entlassung bei RB Leipzig im Jahr 2018 den FC Southampton übernahm, konnte den englischen Klub stets in der Premiere League halten. In seiner ersten vollen Saison erreichten die Saints den 11. Tabellenplatz - gefolgt von zwei Platzierungen auf dem 15. Rang in den folgenden Jahren.