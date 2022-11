Anzeige

Fußball-WM 2022 in Katar: Wo Brasilien dem Ski-Weltcup weichen muss TV-Clash: Ski-Star schlägt Neymar

WM für Neuer nicht in Gefahr: "Hat alles gut funktioniert"

SPORT1

Die erstmalige Austragung der Fußball-WM im Winter führt zwangsläufig zu Termin-Kollisionen mit Wintersport-Events. In der Schweiz gewährt man dem Fußball nicht immer Vorfahrt.

Die Winter-WM in Katar wirbelt nicht nur die Termine im Fußball-Kalender durcheinander. (NEWS: Alles zur WM 2022)

Auch andere Sportarten sind von der Entscheidung betroffen, dass erstmals eine Fußball-WM in den letzten Monaten des Jahres stattfindet.

Anzeige

Die Skispringer beispielsweise haben den Saisonauftakt von Anfang Dezember auf Anfang November vorverlegt, um den Weltcup in Wisla nicht in Konkurrenz zu „König Fußball“ austragen zu müssen. (BERICHT: So leidet der Wintersport unter Katar)

Ski alpin: Übersee-Weltcups überschneiden sich mit Fußball-WM

Der alpine Skizirkus dagegen nimmt den Kampf mit der Fußball-WM auf. Während in Katar gespielt wird, tragen die Alpinen ihre Weltcups in Kanada und den USA aus. (SERVICE: WM-Spielplan)

In der Schweiz führt das dazu, dass manche WM-Spiele nicht im TV ausgetragen werden. Wer beispielsweise am 2. Dezember um 20 Uhr Brasilien gegen Kamerun sehen will, kann dies nicht im öffentlich-rechtlichen Sender „SRF“ tun und muss sich nach einer anderen Alternative umsehen.

Denn zur gleichen Zeit rast die Schweizer Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter den Hang in Lake Louise hinunter. (SERVICE: Rennkalender)

„Bei Überschneidungen mit der Fußball-WM werden wir die betreffenden WM-Spiele nach heutigem Planungsstand als Livestream übertragen“, sagte Daniel Bolliger, der Leiter Live Sport beim SRF dem Blick: „Davon ausgenommen sind die Schweizer Spiele. Diese zeigen wir in jedem Fall live im Fernsehen.“