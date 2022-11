Anzeige

FC Bayern: Upamecano arbeitete mit Opernsänger zusammen Bayern-Star reagiert auf Nagelsmann

Nagelsmann: "So ein Geläuf wie hier ist nicht gerade gesundheitsfördernd"

SPORT1

Dayot Upamecano entwickelt sich in dieser Saison zum Anführer beim FC Bayern. Der Franzose verrät, was ein Opernsänger mit seinem Leistungsanstieg zu tun hat.

Dayot Upamecano hat sich in der aktuellen Saison zu einem Führungsspieler beim FC Bayern entwickelt. Der Innenverteidiger leitet seine Vorderleute und gibt ihnen Kommandos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie der Franzose in einem Interview mit L‘Équipe erklärte, fiel ihm das Sprechen in seinem Leben nicht immer leicht. „Als ich jung war, hatte ich Schwierigkeiten zu kommunizieren“, verriet der 24-Jährige.

Er fügte hinzu: „Ich hatte das Bedürfnis, an meiner Stimme zu arbeiten, um meine Mitspieler besser führen zu können.“ Daraufhin arbeitete Upamecano mit einem Opernsänger zusammen.

Upamecano: „Fühle mich besser“

Der Bayern-Star sollte als Übung komplizierte Worte laut aussprechen, damit er auf dem Spielfeld besser und schnell Anweisungen geben kann. „Wir haben auch gesungen, es war interessant. Es ist wichtig, als Verteidiger zu schreien. Du musst es tun, um eine Führungskraft zu sein“, betonte der 24-Jährige. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In seiner Premierensaison beim deutschen Rekordmeister agierte Upamecano teils wackelig und war das ein oder andere Mal ein Unsicherheitsfaktor in Bayerns Defensive. Davon ist in der laufenden Spielzeit aber nicht mehr viel zu sehen. „Ich fühle mich besser als letzte Saison. Aber du brauchst Zeit, um dich anzupassen“, erklärte der Franzose.

Sein Trainer Julian Nagelsmann ging in den vergangenen Wochen sogar so weit, die Leistungen seines Schützlings als Weltklasse zu bezeichnen. Darauf angesprochen reagierte Upamecano bescheiden: „Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, aber sicher habe ich in so vielen Bereichen Fortschritte gemacht.“

Upamecano lobt Nagelsmann

Trotzdem meinte er zugleich selbstbewusst: „Ich kenne meine Stärken. Ich hoffe, einer der Besten zu sein, ich möchte immer wachsen.“ Einen großen Anteil an seiner Qualität hat Nagelsmann, der ihn schon bei RB Leipzig trainierte. Upamecano schätzt den 35-Jährigen: „Er ist ein sehr, sehr großer Coach, kennt mich perfekt und weiß, wozu ich fähig bin.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Franzose hat sich durch seine Leistungen ebenso in das Blickfeld von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gespielt.

Für den 24-Jährigen wäre die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar ein Kindheitstraum. „Was ich bei Bayern mache, kann ich in der französischen Nationalmannschaft machen. Auf dem Feld und außerhalb“, unterstrich Upamecano selbstbewusst.

