NFL: Rodgers historisch schlecht! Packers-Quarterback mit Negativrekord gegen Lions

Aaron Rodgers stellt einen neuen persönlichen Negativrekord auf. In der ersten Halbzeit ist der Packers-Quarterback historisch schlecht - und das, obwohl die Lions die bis dato schlechteste Defense stellen.

Gleich zwei Interceptions warf der 38-Jährige im ersten Durchgang, beide sogar noch unmittelbar an der Goalline. Ein Novum für den viermaligen NFL-MVP, denn zwei Red Zone Interceptions in einem Spiel waren bei ihm noch nie vorgekommen - in der vergangenen Saison warf er keine einzige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)