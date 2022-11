Anzeige

Bundesliga: Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche schließt Gosens-Transfer aus Bundesligist beendet Gosens-Gerüchte

"Komm her, Sergey!" Gosens will Doppel-Interview mit Gnabry

Robin Gosens wird seit mehreren Wochen mit einem Transfer in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt wird aber nicht stattfinden.

Wechselt Nationalspieler Robin Gosens schon bald in die Bundesliga?

Seit geraumer Zeit wird der 28-Jährige mit Vereinen wie Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach oder auch Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Wie Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche nun aber dem kicker mitteilte, wird ein Wechsel an den Main nicht in die Tat umgesetzt werden können:

„Das ist grundsätzlich ein interessanter Spieler, aber finanziell ist ein solcher Transfer für uns nicht realisierbar“, erklärte Krösche. Gosens steht aktuell bei Inter Mailand unter Vertrag, gehört bei den Italienern allerdings nicht zum Stammpersonal.

Pellegrini tut sich noch schwer

Nach dem Abgang von Filip Kostic zu Juventus Turin ist die Eintracht noch auf der Suche nach einer optimalen Lösung für die linke Schiene. Leihgabe Luca Pellegrini zeigte in der bisherigen Saison Licht und Schatten, wurde beim 2:1 in Augsburg zur Halbzeit ausgewechselt. Krösche glaubt dennoch an den Italiener und erhofft sich eine Leistungssteigerung: (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wenn man sieht, wie er zu Beginn seiner Zeit bei der Eintracht gespielt hat und sich jetzt präsentiert, ist das schon ein Unterschied. Aber er muss noch an gewissen Themen arbeiten. Das Pressing und Gegenpressing in der Bundesliga ist etwas anderes als in der italienischen Liga“, erklärte der 42-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ansgar Knauff ersetzte den Italiener in der zweiten Halbzeit in Augsburg - und überzeugte nicht nur wegen seines Siegtreffers (64.) als linker Schienenspieler. Durchaus vorstellbar, dass der deutsche U21-Nationalspieler auch in der englischen Woche die linke Seite gegen Hoffenheim beackern wird.

