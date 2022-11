Badstuber übernimmt Matthäus-Job

Lothar Matthäus wird zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen. In seiner Abwesenheit übernimmt Holger Badstuber seine Trainer-Aufgabe.

Diese Aufgabe verläuft mit neun Siegen in neun Spielen bisher sehr erfolgreich. „Wir haben die FC-Bayern-DNA übernommen in Grünwald“, scherzte der Ex-Profi bei der Talksendung Sky90 .

Badstuber übernimmt Matthäus‘ Jugend-Team

In den kommenden Wochen wird Matthäus jedoch fehlen, denn er wird bei der Weltmeisterschaft in Katar weilen. In seiner Abwesenheit übernimmt mit Holger Badstuber ein weiterer Ex-Bayern-Spieler, wie Matthäus verriet.