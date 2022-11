Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FC Köln, 2:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. 33.800 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Sport-Club Freiburg schlägt – bejubelten in der 53. Minute den Treffer von Woo-Yeong Jeong zum 1:0. Michael Gregoritsch machte in der 64. Minute das 2:0 der Mannschaft von Coach Christian Streich perfekt. Gleich drei Wechsel nahm der FC in der 72. Minute vor. Ondrej Duda, Linton Maina und Florian Kainz verließen das Feld für Denis Huseinbasic, Jan Thielmann und Kingsley Schindler. In der 82. Minute stellte der SC personell um: Per Doppelwechsel kamen Lucas Höler und Kevin Schade auf den Platz und ersetzten Gregoritsch und Jeong. Die Gastgeber stellten in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Nils Petersen, Roland Sallai und Yannik Keitel für Ritsu Doan, Vincenzo Grifo und Maximilian Eggestein auf den Platz. Als Referee Badstübner (Nürnberg) die Partie abpfiff, reklamierte Freiburg schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.