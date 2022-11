Bundesliga: Freiburg schlägt Köln 2:0 und springt auf Platz zwei

Den Freiburger Führungstreffer erzielte Jeong Woo-Yeong in der 52. Minute. Michael Gregoritsch (64.) erhöhte danach auf 2:0. Mit dem dritten Sieg in Folge ohne Gegentor stellen die Breisgauer einen Vereinsrekord aus der Saison 1994/95 ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Den Kölnern, die unter der Woche noch ums Weiterkommen in der Europa Conference League kämpften, waren die schweren Beine förmlich anzusehen. Die Freiburger agierten über die gesamte Partie hinweg frischer, da Christian Streich seine Spieler in der Europa League schonen konnte und zehn Mal wechselte im Vergleich zur Startelf am Donnerstag.