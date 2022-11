Premier League: FC Liverpool verschafft sich gegen Tottenham Hotspur Luft - Salah trifft doppelt

Der FC Liverpool hat den Negativlauf in der Premier League gestoppt und bei Tottenham Hotspur einen 2:1-Sieg gefeiert. Im ersten Durchgang erzielte Mohamed Salah (11./40.) die beiden entscheidenden Treffer der Reds. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Nach dem Seitenwechsel kamen die Londoner mit einer enormen Energie aus der Kabine. Allerdings gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Harry Kane (70.). Zuvor stand unter anderem das Aluminium mehrfach im Weg, an dem Ivan Perisic zweimal scheiterte.

Salah und Klopp beklagen Leistungsschwankung

Liverpool habe „in der ersten Halbzeit gut gespielt“, betonte Salah nach der Partie am Sky -Mikrofon und ergänzte: „In der zweiten Halbzeit hatten wir Glück, aber das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte geholt haben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

In eine ähnliche Richtung ging die Analyse von Klopp. „Vor dem Schlusspfiff war ich nicht in der Lage, das zu tun. In der zweiten Halbzeit kam Tottenham zurück. Sie gingen Risiken ein und spielten ziemlich direkt. Es gab eine Menge Zweikämpfe. Wir hatten einige Gegenangriffe, aber wir waren nicht präzise genug“, sagte der LFC-Coach.