Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin, 5:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. 26.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Leverkusen schlägt – bejubelten in der 46. Minute den Treffer von Robert Andrich zum 1:0. Mit einem schnellen Doppelpack (56./58.) zum 3:0 schockte Moussa Diaby den 1. FC Union Berlin. Der Gast stellte in der 59. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kevin Behrens, Sven Michel und Paul Seguin für Jordan Siebatcheu, Sheraldo Becker und Morten Thorsby auf den Platz. Adam Hlozek legte in der 68. Minute zum 4:0 für Bayer 04 Leverkusen nach. Mitchel Bakker besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für das Heimteam (76.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Xabier Alonso Olano, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Timothy Fosu-Mensah und Callum Hudson-Odoi kamen für Jeremie Frimpong und Hlozek ins Spiel (77.). Letztlich feierte Bayer gegen Union nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.