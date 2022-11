Grand Slam of Darts Qualifier: Schindler darf Jubeln, Clemens verspielt Teilnahme

Martin Schindler qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts. Beim Qualifikations-Turnier gewinnt er gegen Mike De Decker, während Gabriel Clemens in der entscheidenden Runde durch eine Aufholjagd des Gegners den Kürzeren zog.

Martin Schindler hat sich für den Cazoo Grand Slam of Darts qualifiziert.

Beim Qualifikationsturnier gewann „The Wall" in der Runde der letzten 16 mit 5:4 gegen den Belgier Mike De Decker.

Zuvor besiegte er Martin Lukeman mit 5:4 in der zweiten Runde, bevor er es in der Runde der letzten 32 gegen Joe Murnan nochmal spannend machte, und nach einer 4:0-Führung nur mit 5:3 gewann.

Mit Gabriel Clemens scheiterte jedoch der nächste Deutsche in der entscheidenden Runde der letzten 16, bei der sich die acht Sieger sich für den Grand Slam in Wolverhampton qualifizierten.

Für den „German Giant“ war die Enttäuschung groß, im entscheidenden Match gegen Luke Woodhouse war er bereits mit 3:0 in Front, gewann im Anschluss aber kein Leg mehr und unterlag dem Engländer so mit 3:5.

Zuvor hatte er in der Runde der letzten 32 gegen Berry van Peer mit 5:1 gewonnen und das Match sogar mit einem 11-Darter beendet.

Genau wie Clemens scheiterte auch Florian Hempel an Woodhouse, jedoch schon in der zweiten Runde mit 3:5. Ricardo Pietreczko verlor mit 2:5 gegen Mervyn King.