Bundesliga: Böse Packung samt Torwart-Patzer - Union Berlin verliert deutlich gegen Bayer Leverkusen

Erst ideenlos, dann schwungvoll: Bayer Leverkusen fertigt Union Berlin gnadenlos ab und verschafft sich etwas Luft in der Krise.

Auch beim vierten Gastspiel in der BayArena verpassen die Eisernen einen Sieg. Diesmal geht die Reise sogar komplett in die Hose, denn die Hauptstädter kassierten gegen die Werkself eine heftige 0:5-Klatsche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor der Pause passierte in einem zähen Duell nicht viel. Im zweiten Durchgang zeigte sich Bayer allerdings enorm effektiv und kam durch Robert Andrich (46.), einen Doppelpack von Moussa Diaby (56./58.), Adam Hlozek (68.) und Mitchel Bakker (76.) zu einem deutlichen Erfolg.

Damit muss Union die Tabellenführung an den FC Bayern München hergeben, liegt aber weiterhin vor Borussia Dortmund auf Platz zwei. Die Mannschaft von Xabi Alonso verlässt durch den Kantersieg den Relegationsrang.

Kaum Action im ersten Durchgang

Alonso tauschte gegenüber dem 0:0 gegen den FC Brügge ebenfalls vier Spieler in der Startelf aus. Seine Mannschaft bemühte sich früh um die Spielkontrolle, hatte auch mehr Ballbesitz - doch Union verteidigte zunächst gewohnt hochkonzentriert und laufintensiv. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Offensiv hielten sich die Eisernen aber zurück - so blieb das Spiel in der ersten Hälfte weitgehend ohne Strafraumszenen. Die Keeper Grill und Lukas Hradecky mussten vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften Arena lediglich ein paar harmlose Flanken herunterpflücken.