Kunstturn-WM: Silber am Barren für Lukas Dauser

Dauser holte wie schon bei Olympia Silber am Barren

Der Olympia-Zweite aus Unterhaching hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Barren die Silbermedaille gewonnen. Der Sieg ging an Olympiasieger Zou Jingyuan aus China, Carlos Yulo (Philippinen) kam auf Rang drei.