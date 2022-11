Fünf Millionen Euro! Schalke 04 winkt wegen Harit Geldregen

In die leeren Kassen des FC Schalke 04 könnte in Kürze ordentlich Geld fließen. Grund dafür ist der momentan noch ausgeliehene Amine Harit.

Bislang stand der Marokkaner 14-mal für die Franzosen auf dem Platz und es könnte am Sonntagabend im Heimspiel gegen Olympique Lyon Nummer 15 dazu kommen. Dann würde die Kaufpflicht greifen - und Schalke bekäme ordentlich Geld in die klammen Kassen gespült.

Harit lief in der aktuellen Saison achtmal für Marseille in der Ligue 1 und weitere sechsmal in der Champions League auf. Dabei gelang dem Offensivspieler ein Treffer sowie drei Vorlagen.