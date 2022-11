Alpin-Weltcup: Parallelrennen in Lech/Zürs abgesagt

Die FIS muss die geplanten Rennen in Lech/Zürs absagen © AFP/SID/JOE KLAMAR

Im alpinen Ski-Weltcup sind die nächsten Rennen wetterbedingt abgesagt worden. Die geplanten Parallel-Konkurrenzen in Lech/Zürs fallen aus.

Die für den 12. und 13. November geplanten Parallel-Konkurrenzen in Lech/Zürs (Österreich) fallen wegen Schneemangels und ungünstiger Aussichten aus. Wie der Weltverband FIS am Sonntag mitteilte, sei der Wintereinbruch in Vorarlberg zu spät gekommen.