HSV siegt durch späte Tore gegen Regensburg

Späte Tore von Ransford Königsdörffer und Robert Glatzel haben dem Topfavoriten Hamburger SV im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren wichtigen Sieg beschert. Der Ex-Dresdner Königsdörffer traf in der 79. und Glatzel in der 90. Minute zum 3:1 (1:1) gegen Jahn Regensburg. Mit 31 Punkten rückte der HSV wieder bis auf einen Zähler an den Tabellenführer Darmstadt 98 heran.