2. Liga: Hamburger SV – SSV Jahn Regensburg, 3:1 (1:1)

Die 51.314 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Kaan Caliskaner brachte Regensburg bereits in der siebten Minute in Front. Jetzt erst recht, dachte sich Mario Vuskovic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (12.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Wenig später kamen Minos Gouras und Prince Osei Owusu per Doppelwechsel für Charalambos Makridis und Andreas Albers auf Seiten des SSV Jahn Regensburg ins Match (76.). Dass der Hamburger SV in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ransford-Yeboah Königsdörffer, der in der 79. Minute zur Stelle war. Sebastian Dreier wollte den SSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Dario Vizinger und Blendi Idrizi eingewechselt für Caliskaner und Christian Viet neue Impulse setzen (83.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Robert Glatzel, der das 3:1 aus Sicht des HSV perfekt machte (90.). Der Sieg war in trockenen Tüchern, und Trainer Tim Walter gewährte Bent Andresen ein wenig Einsatzzeit. Dafür ging Königsdörffer vom Feld (90.). Als der Unparteiische S. Stegemann (Niederkassel) die Partie abpfiff, reklamierte Hamburg schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.