2. Liga: 1. FC Nürnberg – 1. FC Magdeburg, 1:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Markus Weinzierl Mats Möller Daehli und Kwadwo Duah vom Feld und brachte Erik Wekesser und Lukas Schleimer ins Spiel. Cristiano Piccini traf zum 1:0 zugunsten von Magdeburg (58.). Zur tragischen Figur wurde Dominik Reimann, als er gegen den Club vor 30.377 Zuschauern ins eigene Netz traf (65.). Per Elfmeter erhöhte Piccini in der 76. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 2:1 für den 1. FC Magdeburg. Mit dem Ende der Spielzeit strich Magdeburg gegen Nürnberg die volle Ausbeute ein.