3. Liga: VfB Oldenburg – Rot-Weiss Essen, 3:5 (1:2)

Vor 7.797 Zuschauern ging VfB Oldenburg in Front: Max Wegner war vom Punkt erfolgreich. Felix Bastians sicherte Rot-Weiss Essen nach 33 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ron Berlinski für die Elf von Christoph Dabrowski zur Führung (45.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Meiko Sponsel kam für Andreas Wiegel – startete Essen in Durchgang zwei. Bastians schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Manfred Starke schlug doppelt zu und glich damit für Oldenburg aus (59./67.). In der 59. Minute stellte das Team von Coach Dario Fossi personell um: Per Doppelwechsel kamen Jakob Bookjans und Leon Deichmann auf den Platz und ersetzten Marten-Heiko Schmidt und Ayodele Adetula. Björn Rother versenkte die Kugel zum 4:3 (72.). Durch ein Eigentor von Marcel Appiah verbesserte Rot-Weiss Essen den Spielstand auf 5:3 für sich (89.). Dario Fossi wollte VfB Oldenburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Rafael Brand und Patrick Hasenhüttl eingewechselt für Dominique Ndure und Kebba Badjie neue Impulse setzen (84.). Am Ende punktete Essen dreifach beim Heimteam.